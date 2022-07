Familie verliest broer en zus in amper uur tijd: “Dit komt dubbel zo hard aan”

Jean-Claude ‘Killy’ Vandervaeren (foto rechts) overleed op 71-jarige leeftijd na een hartaanval. Zijn zus Marleen stierf amper een uur later. — © if

Droevig nieuws uit Hoeilaart, want daar is voormalig schepen Jean-Claude Vandervaeren afgelopen zondag op 71-jarige leeftijd plots overleden na een hartaanval. Amper een uur nadat de man het leven liet, stierf ook zijn jongste zus Marleen (59).

Maar liefst twaalf jaar lang was Jean-Claude Vandervaeren, wiens bijnaam Killy verwijst naar voormalig alpineskiër Jean-Claude Killy, schepen in Hoeilaart. “Dat was van 1988 tot 2000, en hij is schepen geweest van jeugd en sport”, zegt schoonbroer Jan Van Assche.

“Hij werd verkozen vanop de dertiende plek, een onverkiesbare plaats. Dat toont ook aan hoe populair hij was in de gemeente. Hij is een van de grondleggers van de recreatieve voetbalclub Dynamo Wijndaal, dat nog niet lang geleden haar vijftigste verjaardag heeft gevierd. Ook bij de Boccalino’s was hij steevast een helpende hand.”

Amper een uur

Killy werkte, naast zijn politieke carrière, zijn hele leven als arbeider bij Desbeck, en was daarnaast ook een prima langeafstandsloper. Zijn overlijden komt voor de familie compleet onverwacht. “Hij was vanuit het centrum naar huis aan het wandelen, tot hij plotseling een hartaanval kreeg. Dit hadden we echt niet zien aankomen.”

Helaas bleef het daar ook niet bij voor de familie, want amper een uur na de hartaanval stierf ook zijn jongste zus Marleen. “Ze was al lange tijd ziek, dus dat hadden we iets meer zien aankomen”, zegt Jan nog. “Al was ze amper 59 jaar oud, wat nog veel te jong is om al te gaan. Beide overlijdens staan los van elkaar, maar het verdriet komt dubbel zo hard aan.”

De afscheidsceremonie voor Marleen vindt plaats op zaterdag, terwijl de uitvaart van Jean-Claude twee dagen later gepland staat.