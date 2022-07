Waarom de Verenigde Staten 10 miljoen dollar overheeft voor de ‘chef-kok van Poetin’

De Verenigde Staten loven een beloning van 10 miljoen dollar uit voor meer informatie over Yevgeny Prigozhin en het Internet Research Agency (IRA). En het is niet de eerste keer dat er een geldprijs wordt beloofd in ruil voor informatie over hem. De beruchte zakenman wordt namelijk gezocht voor zijn rol in de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Maar wie is de man die bekendstaat als Poetins kok?