Spaanse premier vraagt om geen stropdas te dragen om energie te besparen: “Ik wil u erop wijzen dat ik er geen draag”

“Ik wil u erop wijzen ik geen stropdas draag”, zei Sanchez terwijl hij zijn open hemd toonde tijdens een persconferentie in Madrid. “Dit wil zeggen dat we allemaal energie kunnen besparen”, aldus de premier, die zei dat hij aan zijn ministers en regeringsambtenaren maar ook aan de privésector hetzelfde had gevraagd. “Als u het nog niet doet, zou ik graag hebben dat u geen stropdas draagt als het niet hoeft”, richtte hij het woord aan de bedrijven. “Zo kunnen wij ook bijdragen aan de energiebesparingen die in ons land zo noodzakelijk zijn.”

De regeringsleider zit gewoonlijk strak in het pak tijdens zijn publieke optredens, vooral tijdens persconferenties. Hij kondigde ook aan dat de regering maandag in de ministerraad “een reeks dringende maatregelen” zal goedkeuren om energie te besparen, “in overeenstemming met wat andere Europese landen doen”. Hij gaf echter geen details.

Telewerken

Spanje heeft onlangs verschillende maatregelen genomen om zijn energiefactuur te verlagen in het kader van de door Brussel gevraagde inspanningen om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Russisch gas.

Zo worden ambtenaren aangemoedigd om te telewerken om het aircogebruik in openbare gebouwen te beperken en mag de airco niet lager dan op 27 graden worden ingesteld. De maatregelen maken deel uit van een energie-efficiëntieplan dat sinds eind mei van kracht is.

De verwarming in openbare gebouwen mag in de winter ook niet hoger staan dan 19 graden.