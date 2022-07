Will Smith verontschuldigt zich bij Chris Rock, maar ook bij eigen gezin: “Jada had daar niets mee te maken”

Sinds hij op 27 maart Chris Rock een mep in het gezicht had gegeven tijdens de uitreiking van de Oscars, had Will Smith niet meer van zich laten horen. Daar heeft hij nu verandering in gebracht met een video, waarin hij zich verontschuldigt bij de comedian en bij heel veel andere mensen. “Mijn gedrag was niet aanvaardbaar”, zegt Smith.

Een memorabel moment was het, tijdens de uitreiking van de Academy Awards op 27 maart. Een mopje van presentator Chris Rock over Jada Pinkett, de vrouw van Will Smith, schoot in het verkeerde keelgat bij de acteur. Smith stond recht, stapte het podium op en gaf Rock een slag in het gezicht. “Zwijg over mijn vrouw”, riep hij erna nog.

Sindsdien bleef het erg stil rond Smith. Tot nu. In een video op YouTube verontschuldigt de King Richard-acteur zich voor wat er die avond gebeurd. “De voorbije maanden heb ik veel nagedacht en veel aan mezelf gewerkt”, staat te lezen bij aanvang van de video. “Jullie hebben veel terechte vragen gesteld en ik heb mijn tijd genomen om die te beantwoorden.”

Wazig

Daarna verschijnt Smith in beeld. Hij legt onder meer uit waarom hij zich niet verontschuldigde in zijn speech toen hij zijn Oscar in ontvangst nam. “Het is allemaal wat wazig. Ik zat ergens anders met mijn hoofd. Ik heb daarna wel contact met hem opgenomen, en hij heeft duidelijk gemaakt dat hij niet klaar is om te praten. Wanneer hij dat wel is, zal hij het laten weten. Daarom zeg ik je nu, Chris, ik verontschuldig me voor mijn gedrag, dat niet aanvaardbaar was. Ik ben er voor je wanneer je klaar bent om erover te praten.”

Smith verontschuldigt zich ook bij de moeder van Rock. “Ik dacht toen niet goed na en besefte niet hoeveel mensen ik gekwetst heb. Ik verontschuldig me ook bij zijn familie, ook bij Tony Rock. We waren goede vrienden. Waarschijnlijk is dat onherstelbaar beschadigd.”

Niet de juiste manier

De voorbije maanden heeft hij heel veel nagedacht, herhaalt Smith. “En ik kan zeggen dat er geen enkel deel van mij is dat denkt dat wat ik toen deed de juiste manier was om me te gedragen. Geen deel van mij denkt dat je zo moet reageren wanneer je het gevoel hebt dat je beledigd wordt of dat er een gebrek aan respect is.”

Het was niet zijn vrouw die hem gezegd had dat hij iets moest doen, zegt Smith nog. “Ik heb dat zelf beslist vanuit mijn eigen ervaringen en mijn eigen geschiedenis met Chris. Jada had daar niets mee te maken. Het spijt me, schat. Ik wil me verontschuldigen bij mijn kinderen en gezin voor alle aandacht die ik op ons gevestigd heb. Aan alle andere genomineerden: het breekt mijn hart dat ik jullie moment verstoord heb. Ik zie de ogen van Questlove (de drummer van The Roots, nvdr) nog zo voor me: me verontschuldigen is eigenlijk niet voldoende.”

Smith zegt het te haten dat hij mensen ontgoocheld heeft. “Het doet me veel pijn, psychologisch en emotioneel, dat ik me gedragen heb op een manier die niet overeen stemt met het beeld dat mensen van mij hebben. Ik heb veel spijt en probeer dat te zijn zonder me te schamen voor mezelf. Ik ben ook maar een mens en heb een fout begaan. Ik probeer me niet te zien als a piece of shit.” Zijn boodschap aan mensen die naar hem opkeken voor het gebeurde? “Ik weet dat het verwarrend was, ik weet dat het schokkend was, maar ik beloof je dat ik me ertoe verbind voortaan weer licht, liefde en vreugde in de wereld te brengen. Als je volhoudt, kunnen we weer vrienden worden. Dat beloof ik jullie.”