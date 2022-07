Wouter Vrancken na vertrek van Ito bij Genk: “Ik ga niet klagen en zagen, anderen moeten maar knallen”

Oyen out, Onuachu out, Ito weg, Dessers in transfermodus. Wouter Vrancken is er niet blij mee. “Maar ik weet dat de club intensief bezig is met het aantrekken van vers bloed. Dus ga ik niet klagen en zagen.”

Een heel ander geluid dan zijn voorganger. Bij Vrancken is het glas altijd half vol. Logische openingsvraag op de persconferentie: hoe kijkt hij terug op de afgelopen week? “Dubbel”, was het antwoord. “Enerzijds was er veel turbulentie. Anderzijds was het trainingsgewijs een uitstekende week. Ik heb opnieuw veel intensiteit gezien. Ook bij iemand als Dessers. Nee, ik heb het niet over zijn uitstap naar Kopenhagen gehad. Natuurlijk was de timing niet gelukkig. Maar zo lang hij op training en in de wedstrijden zijn beste beentje voorzet, is het voor mij goed.”

Ook over de keuze van Ito valt er bij Vrancken geen onvertogen woord. “Dat is voetbal, zeker? De club heeft al het mogelijke gedaan om zijn vertrek te voorkomen. Maar jammer genoeg is dat niet gelukt. Ik had een goeie band met Junya en had graag met hem voortgewerkt. Maar ik begrijp zijn beslissing. Eigenlijk is het simpel: nu moeten anderen maar vlammen.”

© Dick Demey

Nicolas Castro

Die anderen zullen vooral op de beide flanken te vinden zijn. Bij de alternatieven zijn Trésor, Paintsil en El Khannouss voor de hand liggende opties. Maar dat veronderstelt wel dat Castro zijn debuut maakt. Is de Argentijnse nieuwkomer klaar voor de strijd? “Castro is iemand die graag veel feedback krijgt”, aldus Vrancken. “Dat juich ik toe. Tja, wanneer is hij klaar? Idem: wanneer is een jonge speler klaar? Dat weet je pas als je hem zet. Dat is de keuze van het moment. Laat het me zo stellen: ik ben niet bang om hem te brengen.”

Op meer vers bloed is het voorlopig wachten. Maar daar maakt de coach zich niet druk over. “Die versterking gaat er komen. De club en Dimi (de Condé, nvdr.) zijn intensief bezig. Wij gaan zeker de markt op. Als coach heb je die versterkingen liever vandaag dan morgen. Maar als je bezig bent met een sterk dossier, is een week geduld misschien ook niet slecht. Ik maak me uiteraard geen illusie: een kopie van Ito gaan we niet vinden. Maar we zoeken wel een gelijkaardig profiel.”

Gravelo

Over naar Standard, de tegenstander van zondag. De Rouches maakten tegen Gent op het vlak van enthousiasme indruk. “Het is een heel ander team qua ingesteldheid”, had ook Vrancken vastgesteld. “De ploeg gelijkt op die van vorig seizoen maar ze spelen met veel meer energie en met een bepaald idee. We zullen top moeten zijn om hen te kloppen.”

Een 6 op 6 in de thuismatchen tegen Standard en Eupen wou welkom zijn. “Ik weet dat het cliché klinkt. Maar ik bekijk match per match. Van in mijn tijd bij Gravelo zeg ik altijd hetzelfde: ‘Kijk niet te ver vooruit, want dan struikel je over een steentje vlak voor je voeten. Stap eerst over dat steentje en kijk dan naar de volgende hindernis. Belangrijk is dat we zondag het publiek achter ons krijgen en dat we het de tegenstander moeilijk maken.”

Luca Oyen geopereerd

Enkele praktische zaken om af te sluiten. Genk zal het in het weekend moeten zien te rooien zonder de geblesseerden Onuachu, Oyen, Sadick en Abid. Oyen is vrijdagochtend geopereerd aan zijn knie. Met het adductorenletsel van Onuachu is de medische staf voorzichtig. “Dat heeft wel één voordeel”, besluit Vrancken. “Paul is nu heel fel bezig met cardio. Als hij weer fit is, heeft hij een sterkere basis dan voorheen.”

