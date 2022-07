In België wonende motorrijder komt om het leven in Italië

Een 66-jarige motorrijder die in ons land woont is in Italië, op terugweg van zijn vakantie, overleden. Dat melden Italiaanse media.

De zestiger is van Italiaanse origine maar woonde in ons land, en was na een vakantie op Sicilië op de terugweg naar ons land, zo schrijven Italiaanse media. Maar op de SS 115-snelweg in Porto Empedocle, in de provincie Agrigento, verongelukte hij nadat hij de controle over zijn stuur verloren had.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De omstandigheden worden nog onderzocht. De man reed met een Yamaho Virago met een Belgische nummerplaat, en er wordt onder meer nagegaan of er andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren.