Mbaye Leye wil tegen Antwerp vasthouden aan filosofie: “We zijn de underdog en hebben dus niets te verliezen”

Antwerp speelde donderdag nog tegen het Kosovaarse FC Drita, maar veel wijzer is Zulte Waregem-trainer Mbaye Leye van deze wedstrijd niet geworden. De match werd immers niet op tv uitgezonden en Leye zat ook niet aan zijn laptop gekluisterd om de wedstrijd via een of andere obscure streamingwebsite te bekijken. “Ik heb enkel de samenvatting bekeken”, vertelde de Senegalees op zijn wekelijkse persconferentie. Al hoeft dat volgens hem geen probleem te zijn. “Ik heb namelijk al hun wedstrijd op Mechelen gezien en ondertussen weten we ook wel hoe Antwerp speelt: heel fysiek, gekoppeld aan heel wat kwaliteit. Ze pakten deze zomer ook uit met enkele straffe transfers zoals die van Toby Alderweireld en Vincent Janssen. Als je dan ook nog eens ziet wie er allemaal op de bank zit, kan je niet anders dan concluderen dat Antwerp een topclub is.”

De wedstrijd op Drita zal volgens hem dan ook geen invloed hebben op de paraatheid van The Great Old komende zondag. “Enerzijds zijn we nog vroeg op het seizoen en anderzijds beschikt Mark Van Bommel over een hele brede kern met allemaal potentiële basisspelers. Als je vooraan kan kiezen tussen Frey of Janssen, op het middenveld tussen Verstraete en Yusuf en achterin tussen Pacho en Almeida, dan heb je luxe”, aldus Leye.

Eigen filosofie

Toch wil Leye zondag uitgaan van zijn eigen filosofie. “Het kan zijn dat we iets andere accenten leggen, maar ons idee zal hetzelfde blijven. We zijn de underdog, dus we hebben niets te verliezen”, klonk het. In dat opzicht was de zege tegen Seraing alvast een enorme opsteker. “Die zege was inderdaad belangrijk voor de club. Zowel voor de sfeer rond de club in zijn geheel, als voor de spelersgroep. De jongens die hier vorig seizoen al waren, konden dankzij deze zege de knop volledig omdraaien na een lastig seizoen. Ook was het voor iedereen een bevestiging dat hetgeen waarop we gewerkt hebben, loont en dat we op de goede weg zijn.”

Verrast door de prestatie van zijn team was hij niet. “Er is hier sinds mijn komst immers goed gewerkt. De sfeer zit goed en iedereen werkt hard. Neem nu Jean-Luc Dompé: iedereen weet dat hij momenteel een beetje tussen twee vuren zit, maar hij blijft als een gek werken om scherp te blijven. Zo wil ik het zien.”

Nieuwkomer.

Op de Bosuil kan Leye wel nog steeds niet rekenen op Zinho Gano. Na een voorbereiding vol blessureleed is hij wel op de terugweg. Dat geldt ook voor Wout De Buyser en Timothy Derijck. Die laatste zal volgende week terug inzetbaar zijn na een verrekking aan de adductoren.

Indien speelgerechtigd zal nieuwkomer Ravy Tsouka wel in de selectie zitten. Leye is erg tevreden met de verdedigende versterking. “Ravy is iemand die zowel rechts, als centraal achterin uit de voeten kan. Die polyvalentie is een grote troef en is iets waar we ook echt naar op zoek gaan. Het is ook een voordeel dat hij meteen inzetbaar is. Fysiek is hij top. Zo speelde hij al veertien wedstrijden in de Zweedse competitie en waren ook zijn fysieke testen in orde. Als hij speelgerechtigd is, kan hij dan ook al meteen in de wedstrijdselectie zitten”, aldus Leye.