Warme zomer houdt aan: volgende week opnieuw meer dan 30 graden

We zijn opnieuw op weg naar een zomers warme week, met temperaturen die minstens één dag boven de 30 graden zullen uitstijgen. Dat voorspelt het KMI. Het blijft vooral droog, zegt weerman Frank Deboosere. “En dat zal nog wel even zo blijven.”

De zomer van 2022 is er voorlopig één met veel zon en erg hoge temperaturen. Daar komt de komende dagen allerminst verandering in. “Het blijft warm tot zeer warm”, zegt Deboosere. Zaterdag en zondag worden temperaturen tot 26 graden voorspeld, maandag 24 graden. “Zondag en maandag verwachten we wel iets meer bewolking en bestaat de kans dat er hier en daar wat lichte regen of een bui valt. Maar dat zal niet veel voorstellen, hoor, net voldoende om het stof te blussen.”

Dinsdag krijgen we 28 graden, en woensdag wordt de warmste dag van de week. “We krijgen dan opnieuw tropische waarden, met temperaturen van 30 graden en meer. Heel veel zon, dus.” Daarna koelt het relatief af, naar 25 graden donderdag en 22 graden vrijdag. “Links of rechts zal daar ook nog wel een bui of een onweer gepaard gaan met die afkoeling”, zegt Deboosere. “Maar ook hier zal het wellicht niet veel voorstellen.”

De droogte houdt dus nog enige tijd aan. “Volgend weekend blijft het ook droog en waarschijnlijk krijgen we in de eerste twee weken van augustus ook geen regenzone over ons heen. Goed nieuws voor toeristen dus, maar voor de natuur is die droogte echt niet goed.” Deboosere raadt iedereen daarom aan spaarzaam te zijn met water. “Het is echt niet het moment om je auto te wassen of om je tuin water te geven. Je portemonnee en de natuur zullen je dankbaar zijn.”