Duitse politie pakt man op die betrokken was bij hevige knokpartij met twintig man in België

Twintig vechtende Roemenen, iedereen op de vlucht en één iemand die tweemaal werd overreden. De balans na een mislukte verkoop van een wagen in het Vlaams-Brabantse Opwijk begin juni was hallucinant. Een van de gevluchte daders is nu in Duitsland onder een alias opgepakt.

Een vals Kroatisch rijbewijs, een valse Kroatische identiteitskaart én een vals Roemeens paspoort. De 22-jarige Roemeen die eerder deze week in het Duitse Augsburg door zwaargewapende agenten uit zijn bed werd geplukt, had weinig intenties om zichzelf aan te geven.

De arrestatie van de twintiger kwam er op vraag van het Belgische gerecht. Hij blijkt een van de kopstukken te zijn die begin juni betrokken was bij een vechtpartij in Opwijk.

LEES OOK. Mislukte autoverkoop escaleert: man tweemaal overreden

Niet tevreden, geld terug

Op de binnenkoer van een hoeve, waar een Roemeense aannemer tientallen werkkrachten te slapen legde, was een Roemeense opkoper van auto’s niet tevreden van zijn aankoop. Toen hij zijn centen terugwilde, besloot hij voor de zekerheid wat vechtersbazen mee te nemen. Ook de tegenpartij deed dat. Het gevolg was een vechtpartij met roepende vrouwen en kinderen, knokkende en vluchtende mannen. In het tumult werd een man liefst tweemaal overreden door een vluchtende chauffeur. De man werd, net als een andere betrokkene, zwaargewond afgevoerd.

Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat de voorbije weken al zeven betrokkenen opgepakt werden. Nummer acht – een van de heethoofden – deze week in Augsburg. Hij wordt spoedig uitgeleverd. Een reconstructie in september moet duidelijkheid verschaffen over ieders rol.

(phu)