Antwerp volgt ex-Ajax-middenvelder Jurgen Ekkelenkamp

Belandt Jurgen Ekkelenkamp (22) straks in België? Antwerp toont alvast interesse in de Nederlandse middenvelder van het Duitse Hertha Berlijn.

Antwerp polste eerder deze zomer al naar Ekkelenkamp, die uitkomt voor Hertha Berlijn. In zijn eerste Bundesliga-seizoen, nadat hij overgekomen was van Ajax, kon de Nederlander maar moeilijk doorzetten en daar dacht Antwerp van te kunnen profiteren. De Duitsers vroegen echter te veel en leken niet van gedacht te zullen veranderen. Nu is de situatie tóch gewijzigd en kan hij voor zo’n 6 miljoen vertrekken. De Great Old blijft hem volgen, al zijn er momenteel andere posities dringender.