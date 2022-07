Vaccinatie tegen apenpokken wordt uitgebreid: niet meer alleen na hoogrisico-contact

In ons land zijn sinds eind mei 393 mensen besmet geraakt met het apenpokkenvirus. Het gaat om mannen tussen de 20 en 71 jaar oud. Omdat het virus vooral in de homogemeenschap circuleert, neemt de vraag naar preventieve vaccinatie toe. Een vaccinatie was tot nog toe voorbehouden voor mensen die een hoogrisico-contact hebben gehad. Daar komt nu verandering in.

“Gezien bij de contactopsporing de identificatie van de contacten heel moeilijk is en het aantal personen dat zich tijdig aandient na een onbeschermd hoogrisico-contact beperkt blijft, worden vanaf volgende week die strikte voorwaarden uitgebreid zodat meer risicopersonen kunnen gevaccineerd worden en dit voor ze blootgesteld worden aan het virus”, klinkt het in een persbericht.

Wie kon zich al laten vaccineren?

Tot nu toe konden alleen mensen die een hoogrisico-contact gehad hebben zich preventief laten vaccineren. Daarvoor waren enkele categorieën afgebakend:

- immuungecompromitteerden na een hoogrisico-contact (bijvoorbeeld een besmet gezinslid, of het delen van kleding, beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag);

- personen na een zeer hoogrisico-contact (bijvoorbeeld seksueel contact, langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde);

- zorgpersoneel na een hoogrisico-contact zonder bescherming (bijvoorbeeld langdurig face-to-facecontact, die in aanraking komt met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aërosolen).

Wie komt er nu bijkomend in aanmerking?

Ook de volgens risicogroepen zullen een vaccin kunnen krijgen, zonder voorafgaand hoogrisico-contact:

- mannelijke en transgender sekswerkers;

- mannen die seks hebben met mannen (MSM) die HIV+ zijn of ‘HIV-Prep therapie’ krijgen en die minstens twee SOA’s hadden het voorbije jaar;

- personen met immuunstoornissen en een hoge kans op infectie;

- laboratoriumpersoneel dat de virusculturen behandelt.

“Hun aantal wordt geschat op een 2.000-tal personen”, klinkt het bij de overheid. “Zij krijgen nu hun eerste dosis en hun tweede dosis vanaf de levering van de bijkomende dosissen in het najaar. Personen met een immuunstoornis die in aanmerking komen voor de vaccinatie krijgen hun tweede dosis nu al na 28 dagen. Personen die het klassieke pokkenvaccin hebben gehad, worden in principe niet opnieuw gevaccineerd, behalve indien zij een immuunstoornis hebben.”

Ons land heeft op dit moment 3.040 dosissen van het vaccin en er zijn er nog eens 30.000 extra besteld.