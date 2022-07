Russische buitenlandminister wil datum prikken om te bellen met Amerikanen

Het gesprek zou mogelijk het eerste zijn sinds de Russische inval in Oekraïne. Sindsdien is het water bijzonder diep tussen de beide landen. Toch blijken die verschillen een bilateraal overleg voor een gevangenenruil niet te verhinderen.

‘Sinds vorig jaar zijn gesprekken gaande over een gevangenenruil’, verklaarde Lavrov in een persbriefing. ‘President Vladimir Poetin en president Joe Biden hebben daar vorig jaar over gesproken op een top in Genève.’ Die verklaringen komen overeen met een videoboodschap van Blinken, waarin hij de ruiloperatie een ‘topprioriteit’ noemt. In de communicatie over de gevangenenruil wordt voorlopig met geen woord gerept over Oekraïne.

Wapenhandelaar voor een basketbalspeelster en oud-marinier

Concreet zouden de Amerikanen basketbalspeelster Brittney Griner en oud-marinier Paul Whelan inruilen voor wapenhandelaar Viktor Boet.

Brittney Griner haalde voor de VS al twee keer Olympisch goud. In februari werd de atlete gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou. Begin deze maand werd ze door een Russische rechter schuldig bevonden aan drugssmokkel. Ze riskeert tien jaar cel. Ex-marinier Paul Whelan werd in 2020 al veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar. ‘Spionage’, luidt zijn officiële aanklacht.

Aan Russische zijde gaat het om Viktor Boet. De man werd in 2012 door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot 25 jaar cel wegens wapenhandel. Hij werd in 2008 in de val gelokt door de Amerikaanse inlichtingendiensten die zich voordeden als geïnteresseerde kopers. Een onterechte veroordeling, meende Moskou.