Zwart weekend op de weg al gestart: al veel drukte richting vakantiebestemmingen, vooral in Frankrijk en Duitsland

Het eerste zwarte vakantieweekend van deze zomervakantie is vrijdagavond al gestart. Vooral in Frankrijk (640 kilometer file) en Duitsland (vooral op de A8 tussen Stuttgart en München) neemt de drukte opmerkelijk toe. Dat meldt VAB vrijdagavond.

In Frankrijk is het al druk richting zuiden. Op de route Luxemburg richting Lyon en de Spaanse grens moeten reizigers al rekening houden met 1 uur 54 minuten vertraging. En op de route Rijsel richting Parijs, Bordeaux en Spanje is er zelfs 3 uur 4 minuten vertraging.

Ook in Duitsland staan er al files in de richting van de vakantiebestemmingen. Op de A8 Karlsruhe-Stuttgart-Ulm moeten reizigers al rekening houden met 2 uur 41 minuten vertraging en op de as Neurenberg-München-Salzburg 1 uur 48 minuten.

En ook in Oostenrijk en Zwitserland staan er al files. In Zwitserland is het vooral druk richting de Gotthardtunnel.

Voor wie dit weekend nog wil vertrekken, raadt VAB aan om dat op zondag te doen. Wie toch graag op zaterdag vertrekt, omdat hij of zij een vakantiehuis of hotel heeft geboekt van zaterdag tot zaterdag, doet dat best in de late voormiddag.