Zestienjarige Palestijnse jongen omgekomen bij confrontaties op Westelijke Jordaanoever

Een 16-jarige jongen is omgekomen in gevechten met het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever. Dat hebben Palestijnse bronnen vrijdag gemeld.

De jongen stierf op weg naar het ziekenhuis, nadat hij in de borst was geraakt door een kogel, aldus het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Getuigen hadden gezegd dat gewapende Israëlische kolonisten waren betrokken in het incident in het dorp Al-Mughayyir, ten noordoosten van Ramallah.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zei dat er onrust was in het dorp en dat het leger schoten had afgevuurd. Naar verluidt hadden honderden Palestijnen op de hoofdweg autobanden in brand gestoken en stenen gegooid. Volgens de woordvoerder is het Israëlische leger op de hoogte van een dode, maar verdere details gaf hij niet.