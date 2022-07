Lichaam van vermoedelijke Duitse toerist gevonden in IJsland

De kustwacht vond het lichaam in een afgelegen gebied in het noorden van het eiland. In de zoektocht was een helikopter ingeschakeld. In de buurt van Akureyri, een stad in het noorden van IJsland, waren ongeveer 200 mensen op zoek naar de toerist. Zijn voertuig was gevonden in een gebied dat populair is bij wandelaars.

Volgens de politie was de man, een zeventiger, vorige maand aangekomen in IJsland. Zijn vrouw in Duitsland had hem als vermist opgegeven, nadat ze niets meer van hem had vernomen sinds midden juli.