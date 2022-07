350 passagiers na enkele uren van vastgelopen Thalys-trein gehaald na botsing met dier

Door de schade aan de locomotief kwam er rook vrij. Om veiligheidsredenen moest de trein volledig tot stilstand worden gebracht en de elektriciteit worden afgesloten. Dat betekende onder meer dat de ongeveer 350 passagiers niet langer airconditioning hadden. “De deuren van de trein zijn geopend en er is water uitgedeeld,” zei de woordvoerster vrijdagavond rond 19 uur. De brandweer kwam ter plaatse, voegde ze eraan toe.

De spoorwegmaatschappij onderzocht de mogelijkheden om passagiers te evacueren. “De trein zit vast op een spoorwegknooppunt, wat de evacuatie bemoeilijkt. Maar we proberen ze zo snel mogelijk te evacueren”, aldus nog de woordvoerder. Dat gebeurde uiteindelijk rond 19.30 uur, onder toezicht van de brandweer en de politie. De passagiers werden met de bus naar Brussel gebracht, waar Thalys een onderkomen voor hen heeft gezocht.

Vertragingen

De stroomonderbreking heeft ook gevolgen voor andere Thalystreinen, die ook moesten worden stilgezet met uitgeschakelde airconditioning. Opnieuw werden de treindeuren geopend en werd er water uitgedeeld. “We doen alles wat we kunnen om de situatie zo snel mogelijk te herstellen”, verzekerde de woordvoerster.

Erika Hellings uit Leopoldsburg zat op de getroffen trein. “We hadden normaal om 17.17 uur in Brussel moeten aankomen”, zei ze. “We kregen water en de mededeling dat het nog even kan duren, maar niemand weet hoe lang. Gelukkig draaide de airco nog, en de bar doet gouden zaken.” Erika was met haar dochter op citytrip in Parijs. Een uitstap die dus eindigt in mineur. “Mijn dochter wil nog naar een fuif, en haar duim doet intussen al pijn van het scrollen op de smartphone. We hopen dat we de laatste trein naar Diest nog halen, die is om 23 uur. Het is vooral vervelend dat we niet weten hoe lang dit duurt.”

Geen info

Ook Bart Willems zat op de trein. Hij liet weten dat de omstandigheden aan boord na enkele uren verre van optimaal waren. “Het is erg warm, vooral in de coupés, ook al zijn de deuren geopend”, zei de Nederlander in De telegraaf. “De bar in de trein is uitverkocht, het water is op en we hebben geen info gekregen over wat er precies aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Er is bovendien slecht bereik voor mensen die informatie willen opzoeken of contact willen leggen.”

Hij had inmiddels vernomen, via sociale media, dat er werd gewerkt aan een oplossing. Maar vooralsnog had dat betrekking op andere treinstellen. “De trein voor ons wordt geëvacueerd. De trein achter ons is volgens mij terug gegaan naar Brussel.” Wat er gebeurt met de trein waar hij in zat, wist hij niet. “We horen gewoon helemaal niets. De situatie is echt heel uitzichtloos.”

Ook heel wat andere reizigers uitten hun frustratie al op sociale media. “Deze reis met de Thalys startte al met vertragingen in Brussel door een botsing met een dier op de sporen. Kort daarna reden we weer verder, maar moesten we opnieuw stoppen omdat de trein voor ons problemen had. Nu keren we terug naar Brussel”, schrijft iemand op Twitter. Ook andere mensen zijn ongerust. Ze kregen te horen dat er een probleem is met de batterij en dat die gereset moet worden.

De voorbije twee weken zijn er al tweemaal eerder problemen geweest met Thalys-treinen die tijdens het rijden te kampen kregen met technische problemen. Daardoor zaten honderden passagiers urenlang vast in treinstellen zonder airco, en dat onder meer op de warmste dag van het jaar met temperaturen tot 38 graden.