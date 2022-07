Eerste overlijden buiten Afrika door apenpokkenvirus vastgesteld in Brazilië

Een 41-jarige man in Brazilië die het apenpokkenvirus had, is gestorven. Het gaat om het eerste overlijden gelinkt aan de ziekte buiten Afrika, en het zesde sterfgeval in totaal. Dat melden de lokale autoriteiten.

De man lag in het ziekenhuis voor andere ernstige klinische aandoeningen, aldus het gezondheidsdepartement van de staat Minas Gerais. De patiënt had volgens lokale media ernstige immuniteitsproblemen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid telt Brazilië bijna 1.000 gevallen van het apenpokkenvirus, vooral dan in de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro. Het eerste geval was vastgesteld op 10 juni, bij een man die in Europa was geweest.

De ziekte is vastgesteld in 78 landen. Europa is goed voor 70 procent van de gevallen.