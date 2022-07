Eerste sterfgeval door apenpokkenvirus in Europa

Voor het eerst is in Europa iemand overleden na besmetting met het apenpokkenvirus. Het overlijden deed zich voor in Spanje, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid daar net bekendgemaakt. Dat schrijft de krant El mundo.

Spanje wordt zwaar getroffen door het apenpokkenvirus. Het land telt tot op vandaag al 4.298 besmettingen. Slechts 64 daarvan zijn vrouwen, en in leeftijd variëren de besmette Spanjaarden tussen 10 maanden en 88 jaar oud. Met 37 jaar als gemiddelde leeftijd. 120 van hen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis en één van hen overleefde het niet. Over de leeftijd of het geslacht van de overledene is nog niets geweten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had woensdag in een voorlopige balans nog meegegeven dat wereldwijd al vijf mensen overleden waren door het virus. Intussen staat het totaal al minstens op zeven: het overlijden in Spanje en één in Brazilië van vrijdag moeten er nog aan toegevoegd worden.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus treft momenteel vooral mannen die seks hebben met mannen, maar het is geen geslachtsziekte. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.