Landbouwgrond weer wat duurder, maar er zijn grote regionale verschillen

In de eerste helft van 2022 steeg de gemiddelde prijs voor landbouwgrond in België in vergelijking met 2021 met 0,5 procent tot 53.193 euro per hectare. Maar er zijn sterke regionale verschillen.

In Vlaanderen kost een hectare 63.105 euro, anderhalf procent meer dan vorig jaar. In Wallonië was er dan weer een daling met 1,4 procent tot 37.011 euro. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Landbouwgrond is het duurst in de provincie West-Vlaanderen, waar de prijs per hectare gemiddeld hoger is dan 77.000 euro. (krs, blg)