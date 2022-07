Ouders verliezen hun vier kinderen door verwoestende golf: Amerikaanse staat getroffen door uitzonderlijke watersnood

Een nachtmerrie. Anders kan je wat Amber Smith en Riley Noblle uit Montgomery donderdag overkomen is niet omschrijven. Toen het razendsnel stijgende water hun huis binnengeraakte, zat er niets anders op dan het dak opvluchten met hun kinderen Maddison (8), Riley Jr. (6), Nevaeh (4) en Chance (1).

“Vandaar zijn ze bij een boom geraakt, waar ze zich urenlang aan hebben vastgehouden”, zegt familielid Brittany Trejo aan Lexington Herald Leader. Een grote golf was er te veel aan: de ouders konden hun kinderen niet meer tegenhouden en ze werden alle vier meegesleurd. Pas meer dan een dag later werden hun lichamen teruggevonden. Geen van de kinderen overleefde de ramp. De ouders konden gered worden, nadat ze zich 8 uur lang vastgeklampt hadden aan de boom.

Geen beginnen aan

Het is maar een van de vele tragedies die zich op dit moment afspeelt in de Amerikaanse staat Kentucky. Door extreme regenval zijn er al zestien personen overleden. De wateroverlast is gigantisch: het water staat erg hoog en stroomt door gebouwen, wast wegen weg en vernielt auto’s. Op de vele filmpjes en foto’s is te zien hoe wegen veranderen in rivieren, hoe gebouwen tot aan het dak onder water staan en de bewoners op het dak kruipen in de hoop te overleven. Rond de 22.000 gezinnen en bedrijven zitten zonder elektriciteit, door de vele noodoproepen is er nog amper gsm-ontvangst.

De politie en brandweer doen wat ze kunnen, maar er is geen beginnen aan. Met behulp van helikopters en bootjes worden vele tientallen mensen in veiligheid gebracht, maar die zijn alles kwijt wat ze hebben. “Dit is nog lang niet voorbij”, zei gouverneur Andy Beshear vrijdagavond onze tijd op een persbriefing, waar hij zei te vrezen dat er nog veel meer dodelijke slachtoffers te betreuren zijn dan nu al bekend is. “We zoeken mensen en doen alles om hen te redden, maar dit is gigantisch gevaarlijk. Het water is nog niet in alle gebieden geraakt, maar zal dat morgen wel doen. Er zit nog meer aan te komen. Maar we gaan hierdoor geraken. Samen gaan we hierdoor geraken.” Toch zal het aantal dodelijke slachtoffers volgens de gouverneur nog minstens verdubbelen.

Alles kwijt

“We hebben moeten zwemmen voor ons leven. Het was koud, en zo akelig”, zegt Rachel Patton uit Garrett bij WCHS-TV. “Ik ben alles kwijt.” Zoals haar zijn er honderden mensen die bij Amerikaanse media getuigen over hun verliezen. “Het is hallucinant wat hier gebeurd is”, zegt Tim Wooton, directeur van Buckhorn School in Perry County, aan The Washington Post. De deuren en ramen van zijn school begaven het onder de druk van het water, en versplinterd hout, metaal en ander puin verraden dat er heel wat kapot is gegaan. “Eigenlijk is dit gebouw niet meer te redden. Het doet enorm veel pijn. We zijn hier één grote familie, en deze school is het hart daarvan.”

Uitzonderlijk

Volgens Amerikaanse klimatologen heeft de enorme watersnood alles te maken met zelden geziene regenval, die zich maar één keer op de duizend jaar voordoet. “Maar dit toont wel aan wat de klimaatverandering veroorzaakt”, tweette de Amerikaanse meteoroloog en klimaatspecialist Jeff Berardelli. “Wat vroeger bijna onmogelijk was, is nu waarschijnlijk.”

De verwachting is dat het water pas zaterdag weer zal zakken in Kentucky. De hulpdiensten spraken hun vrees al uit voor de drama’s die hen dan te wachten staan. De vrees is groot dat heel veel mensen ten prooi zijn gevallen aan het water.

