De huizenmarkt koelt af: minder leningen, maar bedragen zijn wel fors gestegen

We vragen minder woonleningen aan, blijkt uit statistieken van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). In het tweede semester van dit jaar daalde het aantal aanvragen met 11 procent. Maar het uitgeleende bedrag steeg wel, met 5 procent.

De huizenmarkt koelt af, zo voelden notarissen al aan het aantal transacties. Nu wordt dat ook bevestigd door de nieuwste cijfers van de BVK. Het aantal kredietaanvragen is in het tweede trimester van 2022 gedaald met bijna 11 procent ten opzichte van het tweede trimester van 2021. Als we het coronajaar 2020 buiten beschouwing laten, zitten de kredietaanvragen het tweede trimester zelfs op het laagste niveau sinds 2018.

Maar we lenen wel meer. Ondanks de dalende vraag naar hypotheken, steeg het uitgeleende bedrag met 5 procent. Voor de aankoop van een woning lenen we gemiddeld zo’n 196.000 euro, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2019. Om een huis te bouwen, lenen we zelfs 218.000 euro. Dat is een stijging met bijna 50.000 euro of bijna 30 procent sinds begin 2019.

“Nooit eerder werd in het tweede trimester een dergelijk bedrag aan hypothecair krediet verschaft”, zegt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. “We merken sinds enkele maanden wel minder aanvragen, wat zou kunnen resulteren in een daling van de kredietverlening.”

LEES OOK. Living Together Apart: woontrend geboren uit noodzaak, voor wanneer een huis kopen in je eentje gewoon niet lukt

(nba)