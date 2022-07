Hoefkens bewaart de rust bij Club Brugge: “Beslommeringen rond De Ketelaere hebben geen impact op mijn groep”

Naast het vertrekkende goudhaantje kan Hoefkens zondag ook niet rekenen op Nusa, Buchanan en Rits, Odoi maakt wel opnieuw aanspraak op een selectie. “De beslommeringen rond De Ketelaere hebben geen impact op mijn groep”, aldus Hoefkens, die ook hintte naar een eerste basisplaats voor Casper Nielsen. “Hij is honderd procent klaar. Dat Ruud Vormer zijn plaatsje verliest? Dat is te zwart-wit gezien. In de voorbereiding heeft hij exact gedaan wat we besproken hadden en ook hij moet de concurrentiestrijd aangaan. Ik moet dan keuzes maken en het is mogelijk dat die keuze niet op Ruud valt.”(jve)