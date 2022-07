Georges-Louis Bouchez (MR) kwaad op iedereen die kritiek uit op kersvers minister Lahbib: “Aandachtszoekers”

De oud-ministers reageerden in Nieuwsblad op de nationale en internationale commotie over Lahbibs aanstelling, waarbij ze beiden vrezen dat het imago van ons land een flinke deuk heeft gekregen. Als antwoord daarop schreef Bouchez vrijdagavond op Twitter dat hij het “onfatsoenlijk vond lessen te krijgen van iemand die ontslag moest nemen bij de NAVO door een corruptieaffaire. Wat was het imago van België toen?”, aldus Bouchez in de richting van Willy Claes.

Ook De Gucht zou beter zijn mond houden, aldus Bouchez. “Want wat te zeggen over de grote Karel De Gucht die evenveel diplomatieke incidenten veroorzaakte als dat hij fouten maakte? Met welk recht spreken beide heren?” Hij noemt hen “aandachtszoekers” en stelt dat zijn minister tot dusver “een foutloos parcours reed”.

En nog was Bouchez niet uitgeraasd. In een volgende tweet verweet hij De Gucht, Claes en andere criticasters dat ze niet de “bekwaamheid, kennis en vooral levenservaring” hadden van de “buitengewone vrouw” die Lahbib volgens hem is. Ook enkele journalisten die vraagtekens plaatsten bij haar aanstelling kregen de volle laag.

Toch opmerkelijk: over de inhoud – de discutabele reis van Lahbib naar de Krim op kosten van Rusland – schreef Bouchez niets. (wer)