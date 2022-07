In veertien minuten voetbalde Fabio Silva zich in harten van Anderlecht-publiek: “Esposito pusht me om bij hem te komen wonen”

Veertien minuten, langer had Fabio Silva (20) niet nodig om zich in de harten van het Anderlecht-publiek te voetballen. In zijn eerste interview gaat de nieuwe chouchou van het Lotto Park geen onderwerp uit de weg. Over zijn nieuwe maatje bij paars-wit, zijn band met Cristiano Ronaldo én de 40 miljoen euro die Wolverhampton ooit voor hem betaalde. “Druk? Een vader die zijn kinderen geen eten kan geven: díé voelt druk.”