Dat de regering twee kerncentrales deels nationaliseerde, is een teken van goed bestuur. Dat is de verdedigingslijn van Groen-covoorzitster Nadia Naji. Zes weken na haar aanstelling, voelt ze zich in haar sas als nieuw kopstuk van de groenen. Al komt ze wel in aanraking met “de machocultuur in de Wetstraat” en merkt ze dat haar collega Jeremie Vaneeckhout een streepje voor heeft.