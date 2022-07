Na Antwerpse Handjes zijn er nu Antwerpse Pootjes: hondenliefhebster ontwikkelt versie van typisch koekje voor viervoeters

Wie Antwerpse Handjes wil eten, de typische koekjes die verwijzen naar de legende van Brabo en ­Antigoon, kan voortaan zijn hond laten meesmullen. Want voor viervoeters zijn er nu Antwerpse Pootjes.

De hondvriendelijke koekjes zijn een idee van Jill Cools (29). Zij verzamelt op Instagram onder de noemer Dogs of Antwerpen de beste foto’s en verhalen van Antwerpse baasjes en honden. 4.300 volgers zijn er inmiddels. “Ik merkte vooral tijdens de coronacrisis dat mijn Instagrampagina een grote boost kreeg”, vertelt Jill. “Zo kon ik meer in contact komen met Antwerpenaren en hun honden.”

Met de koekjes wil Jill de Antwerpse hondenliefhebbers verder in de bloemetjes zetten. “Wij genieten al jaar en dag van onze koekjes, maar kunnen die niet delen met onze honden omdat er te veel suiker in zit. Daarom heb ik, in samenwerking met Doggo Bakery, de Antwerpse Pootjes ontworpen.”

De pootjes zijn te vinden via www.dogsofantwerpen.be.(sdb)