Rusland wil naast wapenhandelaar ook voor moord veroordeelde spion terughalen bij gevangenenruil met VS

De Verenigde Staten onderhandelen al weken met Rusland over de vrijlating van de bekende Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner en ook landgenoot Paul Whelan. Beiden zitten in een Russische cel, Griner nadat er enkele maanden geleden in haar bagage cannabisolie was gevonden. Whelan zit sinds 2018 vast na een beschuldiging van spionage.

Bedoeling zou zijn het duo uit te wisselen tegen de internationaal beruchte Russische wapenhandelaar Viktor Bout – bijnaam de handelaar des doods – die in 2010 in een Amerikaanse cel belandde. Maar Rusland dringt nu volgens CNN aan op de vrijlating van nog een tweede Rus om de uitwisseling te laten plaatsvinden.

Hoe realistisch de vrijlating van de Russische spion is, moet nog blijken. Ook Duitsland zou dan zijn zegen moeten geven.

Als dat niet gebeurt, zou Rusland volgens CNN de vrijlating willen van de beruchte Russische cybercrimineel Roman Seleznev, ook in een Amerikaanse gevangenis. Seleznev maakte zo’n 15 jaar geleden Amerikaanse bedrijven via internet- en creditcard-fraude tientallen miljoen dollars afhandig.