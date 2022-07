Robbe Decostere, rechtsachter van Cercle maar ook bedrijfsstrateeg in wording: “Nee, ik voel mij geen buitenbeentje”

Robbe Decostere zal tegen Anderlecht gewoon op de rechtsachter staan, ook al was Vitinho de deur nog niet uit of zijn landgenoot Heitor stond al op de stoep. De Kortemarknaar is het levende bewijs dat topsport best te combineren valt met studeren en je geen lichaam vol inkt moet hebben of Vuiton-tasjes moet dragen. “Ik kom op televisie en heb een diploma, maar dat hoeft geen reden te zijn om mij anders te gedragen.”