Eerst tanden poetsen en gel in zijn haar, dan naar de politie: zo ging het eraan toe de uren na de moord op Ilse Uyttersprot

Volgens Jurgen Demesmaeker (51) is het allemaal heel snel gegaan. Terwijl Ilse Uyttersprot (53) nog lag te slapen, greep hij een hamer en is hij zeker een zestal keer beginnen te kloppen. Daarna bleef hij ijzingwekkend kalm. Hij legde de hamer in de badkamer, poetste zijn tanden, deed gel in zijn haar en stapte naar de politie. “Ik weet echt niet hoe het zover is kunnen komen.”