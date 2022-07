Bijna 800 mensen brachten nacht in Thalys-trein in Brussel door: zes treinen van Brussel naar Parijs geannuleerd na ongeval

Tussen de 700 en 800 mensen hebben de nacht van vrijdag op zaterdag doorgebracht op een Thalys-trein in het station Brussel-Zuid na een ongeval met een trein in Doornik. Na dat ongeval zijn zes treinen van Brussel-Zuid naar Parijs geannuleerd. Zaterdagochtend is het treinverkeer hervat en konden sommige passagiers al doorreizen naar Duitsland of Frankrijk, verklaart een woordvoerder van Thalys.