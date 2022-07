Ravage in Wommelgem: bestuurder rijdt in op vier geparkeerde voertuigen

Een bestuurder verloor zaterdagochtend de controle over het stuur in de Sint-Damiaanstraat in Wommelgem. Drie geparkeerde wagens en een motor raakten zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 6 uur bij het inrijden van de Sint Damiaanstraat richting de Herentalsebaan. In een flauwe bocht verloor de bestuurder van een grijze wagen om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur. Hij reed in op een geparkeerde motor, wat een lek veroorzaakte in de brandstoftank.

Door de impact van de aanrijding werd een andere geparkeerde wagen weg gekatapulteerd en belandde het voertuig 15 meter verder op de stoep. Nog twee andere geparkeerde auto’s raakten hierbij beschadigd. De rit eindigde in het midden van de straat, de bestuurder bleef ongedeerd.

Maar liefst drie takelwagens waren nodig om de wrakken op te halen. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en het wegdek te reinigen.

© BFM

© BFM