Josh Cullen meteen Man van de Match bij Burnley, Vincent Kompany tevreden na eerste competitiewedstrijd: “Om trots op te zijn”

De kop is eraf voor Vincent Kompany en Josh Cullen. Burnley won vrijdagavond zijn eerste competitiematch met 0-1 op het veld van Huddersfield, ex-Anderlecht-middenvelder Cullen kreeg de trofee voor Man van de Match. “Achter het goede voetbal zag ik ook een team”, reageerde Kompany tevreden na zijn debuutmatch als coach van The Clarets.

Kompany moest bij Burnley aan een nieuwe ploeg bouwen. Met Josh Cullen (Anderlecht), Samuel Bastien (Standard), Ian Maatsen (Chelsea), Taylor Harwood-Bellis en Arijanet Muric (ex-Manchester City) bracht de Belgische coach meteen vijf nieuwkomers aan de aftrap. Andere aanwinsten Vitinho (Cercle Brugge) en Scott Twine (MK Dons) mochten invallen.

Het voetbal van zijn team was meteen goed, Burnley domineerde de hele wedstrijd en Kompany was zeer tevreden. “Achter het goede voetbal zag ik ook een team”, aldus de coach na de wedstrijd. “Ik zag jongens die nog maar net samen spelen samen de strijd aangaan, en dat was goed.”

“Ik ga niet zeggen dat ik verrast ben, maar de jongens hebben iets neergezet om trots op te zijn”, ging Kompany verder. “Morgen werken we verder.”

Linksback scoort

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam van de voet van Ian Maatsen, de nieuwe linksback van de ploeg. “Een pure doelpuntenmaker hebben we niet”, zei Kompany daarover. “Maar iedereen kan bij ons in de box komen en een doelpunt maken. Onze spits Ashley Barnes maakte het de Huddersfield-verdediging knap lastig en we creëerden kansen. Dat is belangrijk, want ik voel dat de doelpunten van overal zullen moeten komen.”

“Maar dat ben ik gewoon. De voorbije drie jaar had ik nooit een pure doelpuntenmaker in mijn ploeg, maar vorig seizoen scoorden we wel 107 doelpunten. Er was niemand met 30 goals, maar dat is oké”, aldus Kompany.

De draaischijf van de ploeg was meteen Josh Cullen, die zijn coach volgde van Anderlecht naar Burnley. De Ierse middenvelder werd verkozen tot ‘Man van de Match’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen