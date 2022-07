Paus: “Behandeling inheemse kinderen op katholieke internaten in Canada was genocide”

Paus Franciscus heeft zondag op zijn terugvlucht van een reis door Canada erkend dat de tragedie van de katholieke internaten voor de inheemse kinderen in het Noord-Amerikaanse land neerkomt op “genocide”. Op zijn zesdaagse reis had hij de inheemse bevolking al verschillende keren om vergiffenis gevraagd.

“Ik heb het woord ‘genocide’ niet gebruikt tijdens de reis omdat het niet in me opkwam, maar ik heb de genocide beschreven. En ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden, ik heb vergiffenis gevraagd”, zei de paus op een persconferentie in het vliegtuig terug naar Rome.

Naar schatting 150.000 inheemse kinderen verbleven, vaak gedwongen, in katholieke internaten. De scholen werkten als heropvoedingsgestichten, met als doel de inheemse kinderen te assimileren aan de witte, christelijke waarden. De inheemse kinderen mochten hun moedertaal niet meer spreken, leefden volledig geïsoleerd van hun familie en hun cultuur en werden het slachtoffer van fysieke mishandeling en seksueel misbruik.

“Kinderen weghalen, de cultuur veranderen, de mentaliteit veranderen, de tradities veranderen, een ras veranderen, laten we het zo zeggen, een hele cultuur,” zo verweesde Argentijnse kerkvorst naar de internaten voor inheemse kinderen (First Nations, Métis en Inuit) die tussen het einde van de 19e eeuw en de jaren 90 in Canada werden opgetrokken.

Paus Franciscus sloot zijn zesdaagse reis in Canada zaterdag af met excuses voor de behandeling van inheemse kinderen in het land, deze keer voor Inuit in het kustplaatsje Iqaluit, in het hoge noorden. Hij drukte zijn “verontwaardiging en schaamte “uit.

De paus had maandag al vergiffenis gevraagd voor de behandeling van de inheemse volkeren en het feit dat “een flink aantal” leden van de katholieke kerk meewerkten aan een beleid van “culturele vernietiging”.