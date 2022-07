Vader houdt zijn vrouw en twee kinderen 17 jaar lang gevangen, speelde luide muziek om geschreeuw te camoufleren

Een moeder en haar twee kinderen die al zeventien jaar gevangengehouden werden, zijn donderdag gered uit een huis in de wijk Guaratiba ten westen van Rio De Janero in Brazilië. De echtgenoot van de vrouw is gearresteerd.

Zeventien jaar lang werd de vrouw samen met haar twee volwassen kinderen van 19 en 22 jaar gevangen gehouden in hun huis. Ze werden vastgebonden en uitgehongerd, meldt de Braziliaanse nieuwswebsite G1. Het gezin kon donderdag eindelijk gered worden uit het - volgens de politie - smerige huis met weinig licht.

De vrouw, die 23 jaar lang getrouwd was met haar gijzelaar, vertelde de politie dat ze soms drie dagen geen eten kregen en ze fysiek en psychologisch mishandeld werden. De kinderen waren zodanig ondervoed dat de politie aanvankelijk dacht dat ze nog minderjarig waren. “In de toestand dat ze hen gevonden hebben, zouden de kinderen het geen week meer hebben volgehouden”, vertelt een inwoner aan G1. De vrouw vertelde ook dat haar man haar gezegd had dat ze “pas het huis zou verlaten als ze dood was”.

De echtgenoot, Luiz Antonio Santos Silva, kreeg van buurtbewoners de naam “DJ” omdat de muziek er altijd zo luid stond. Nu vraagt de buurt zich af of dat was om het geschreeuw van zijn gezin te camoufleren. Er wordt nu ook onderzocht hoe het kan dat het gezin nu pas gered wordt. Want in 2020 kwam er al een tip binnen over het gezin, meldt de krant O Dia.