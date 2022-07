Metallica geeft iconische gitaar cadeau aan Eddie van ‘Stranger things’

Terwijl Kate Bush in alle stilte al meer dan 2,2 miljoen euro heeft verdiend door het succes van de revival van haar hit uit 1985, Running up that hill, surft Metallica nu actief mee op de hype rond het vierde seizoen van de Netflix-reeks Stranger Things. De metalband werd afgelopen weken herontdekt door een nieuwe generatie nadat acteur Joseph Quinn (Eddie Munson) in de serie een volledige solo speelde van de klassieker Master of puppets om de vleesmuisachtige monsters, ‘demobats’, van ‘the upside down’ (een soort parallel horroruniversum) weg te lokken van zijn vrienden terwijl een apocalyptisch onweer woedt op de achtergrond.

De indrukwekkende solo werd op Instagram en Tiktok al honderden keren geïmiteerd door fans. Metallica postte al enkele keren op social media hoe erg de band onder de indruk was van de prestaties van Quinn, maar ging gisteren nog een stapje verder door hem uit te nodigen voor een backstage-jamsessie op het Lollapalooza-festival.

In de video is te zien hoe Quinn een gitaar in zijn handen wordt geduwd en de band samen met hem Master of puppets speelt. ‘We hebben nu vijf bandleden’, zei drummer Lars Ulrich, waarna Quinn de gitaar waarmee hij de scène in Stranger things speelde gehandtekend cadeau kreeg.

Het was een uitgekiend staaltje promotie van Netflix en Metallica dat meteen aansloeg bij de fans: enkele uren nadat de video online stond, ging hij al viraal.