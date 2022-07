TGV’s van Lyon naar Middellandse Zee sterk vertraagd door brand langs spoorlijn

Een brand die zaterdag tegen de middag is uitgebroken ten zuiden van Valence, in de buurt van de hogesnelheidslijn die Lyon met de Middellandse Zee verbindt, heeft het TGV-verkeer ontregeld, met vertragingen tot drie uur, zo meldt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

“De TGV’s werden onmiddellijk omgeleid naar de vroegere lijn, waardoor vertragingen van 45 tot 60 minuten ontstonden, maar de drie treinen die al op de lijn reden zullen twee tot drie uur vertraging oplopen”, aldus een woordvoerder.

De brand, die ontstond op een parking langs de A7 in de stad Allan, in het departement Drôme, is geblust nadat 3 hectare in vlammen was opgegaan, aldus de brandweer.

De SNCF verwacht dit weekend 1 miljoen passagiers op de TGV en Intercity treinen, een van de drukste periodes van het jaar.