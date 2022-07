Fins persagentschap STT getroffen door cyberaanval

Het is niet ongebruikelijk dat hackers zich op mediaorganisaties richten. Vorig jaar werd het Noorse mediabedrijf Amedia het slachtoffer van een cyberaanval die de computersystemen platlegde en de publicatie van de kranten onmogelijk maakte.

Panu Tuunala, hoofdredacteur van STT, zegt dat het agentschap zich steeds beter voorbereidt op mogelijke cyberaanvallen. “De afgelopen zes maanden zijn we ons steeds meer bewust geworden van het feit dat we doelwit kunnen worden. We hebben kennis genomen van aanvallen op agentschappen zoals het onze in heel Europa. In dat opzicht was dit te verwachten,” zei hij tegen Yle.

Grotere kans

Tuunala zei dat het nog onduidelijk was wie verantwoordelijk was voor de aanval en of hackers gegevens hebben gestolen.

In mei waarschuwde het Finse transport- en communicatieagentschap Traficom dat de kandidatuur van Finland voor het NAVO-lidmaatschap de cyberdreigingen vanuit Rusland zou kunnen vergroten.

Die waarschuwing kwam er nadat de websites van de Finse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken in april waren getroffen door aanvallen, die samenvielen met de toespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski tot het Finse parlement.