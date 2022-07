“Dat mes gebruiken was het beste wat ik kon doen”: man die zijn vrouw uit haar lijden verlost vertelt zijn kant van het verhaal

De Britse Graham Mansfield (73) vermoordde zijn vrouw door haar de keel over te snijden. Want dat is wat ze hem gevraagd had te doen. Hij zou zichzelf nadien van het leven beroven, zodat ze samen konden sterven. Maar dat verliep niet zoals verwacht.

Graham Mansfield deed alles alsof hij met zijn vrouw op verlof zou vertrekken: hij annuleerde de melk- en krantenbezorging, stuurde een bericht naar de glazenwasser, ruimde de vriezer op en vulde de bakjes met het voedsel voor de vogels. Hij maakte zelfs zijn om op te ruimen. “Dat deden we altijd. Want je houdt ervan om alles netjes achter te laten, niet waar”, vertelt hij aan een journalist van de Britse krant Daily Mail. Zelfs toen zijn vrouw Dyanne buiten op hem aan het wachten was met haar jas aan, stond Graham zijn checklist af te werken: stond de verwarming af, het alarm op? “Het klinkt gek maar dat is hoe het was”, vertelt hij verder.

Maar ze trokken niet naar het vliegveld, namen de auto niet naar hun vakantiebestemming. Wel maakten ze een langzame wandeling richting het einde van de tuin. Daar in de verte, bij valavond, sneed hij de keel door van zijn vrouw en vervolgens die van hem. Zij overleed, hij overleefde het.

Recht op andere keuze

Vorige week veroordeelde de rechtbank de gepensioneerde Graham voor doodslag, niet voor moord want hij had het ‘uit liefde gedaan’, waardoor hij vandaag ook als vrij man rondloopt. Toen bij Dyanne terminale kanker werd vastgesteld had Dyanne hem laten beloven een einde aan haar leven te maken. Hij ging daarmee akkoord, op voorwaarde dat hij samen met haar zou sterven, volgens de rechtbank een mislukte zelfmoordpact. “Ik ben er volledig van overtuigd dat u uit liefde voor uw vrouw heeft gehandeld”, zei de rechter.

Graham wachtte 12 uur voor hij een poging ondernam om zich van het leven te beroven. Dat deed hij op verschillende manieren. Maar uiteindelijk belde hij zelf de politie omdat hij wist dat zijn zus zou bellen, zoals elke ochtend. “Ik kon het niet aan dat ze me zo zou vinden”, zegt hij verwijzend naar de plek in de keuken waar veel bloed lag. Omdat verschillende pogingen niet lukten, was hij naar de keuken gesneld om medicatie van zijn vrouw in te nemen. “Toen de hulpdiensten toekwamen, smeekte ik hen om me gewoon te laten sterven, maar dat kon niet vertelt hij tijdens het interview.

Het verhaal klinkt als een scenario uit een film, een griekse tragedie zelfs. Maar het roept ook vragen op rond begeleid sterven. Graham wil met zijn verhaal dan ook een belangrijke boodschap meegeven, vandaar de reden van zijn interview: “Ik wil dat koppels die zich in dezelfde positie vinden, recht hebben op een andere keuze. Want als er een andere optie was geweest, dan hadden we die genomen. Als het had gekund, was ik een vliegtuig opgestapt naar Zwitserland, zodat ze daar kon sterven. Als iemand ons een injectie had aangeboden, dan had ik ja gezegd. We zouden dan in bed gekropen zijn, dicht bij elkaar en we zouden het op een menselijke manier gedaan hebben.”

© ISOPIX

Waarom zo gruwelijk?

Dyanne, die al verschillende keren kanker had gekregen, kreeg in 2020 te horen dat ze longkanker had. “Stadium 4 zeiden ze. Er is geen stadium 5”, zegt Graham. Een maand later, terwijl ze op de zetel zaten, vroeg Dyanne hem om er een einde aan te maken als het allemaal te veel zou worden. Hij beloofde het.

De maanden die volgden werden voor Dyanne en Graham moeilijker en moeilijker. Tot hun leven gewoon nog bestond uit ziekenhuisbezoeken en Dyanne’s lichaam het stilletjes aan begon op te geven. Op een dag zei vertelde ze hem dat het tijd was.

Waarom Graham voor zo’n gruwelijke methode koos, is een vraag die velen zich gesteld hebben. “Ze had het aan mij overgelaten. Toen we op vakantie waren zei ze: Graham jij doet de research en je geeft me dan de verschillende opties. En dat is wat ik gedaan heb. We hadden weinig opties over en dus was het met het enige waar ik aan kon denken en het beste wat ik kon doen”. Dat ze op dezelfde manier zouden sterven, was ook cruciaal voor het koppel. “Want we deden alles samen”, klinkt het.

Graham vertelde Daily Mail dat hij vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan, toch niet op moreel vlak. “Het enige dat ik deed was me aan mijn belofte houden. En als dat gelijk is aan het breken van de wet, dan is de wet verkeerd.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be