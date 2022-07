Zeker 19 doden bij aanval in cricketstadion in Kaboel

Bij een ontploffing vrijdag in het internationale cricketstadion van de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Dat heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres zaterdag getweet. Hij veroordeelde de aanslag, waarbij volgens de taliban gebruikgemaakt werd van een handgranaat. Een dodental wilden ze echter niet meedelen.

Zeker 13 gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht door de Italiaanse niet-gouvernementele organisatie Emergency. De taliban, die beweren dat ze met hun terugkeer aan de macht de veiligheid van de natie verzekeren, hebben getracht veiligheidsincidenten voor de media verborgen te houden.

“We hopen dat onze landgenoten, buitenlandse gasten, diplomaten en internationale leiders niet meteen campagne voeren voor die kwaadaardige mensen die de Afghanen het geluk niet gunnen,” zo zei de politieafdeling van de taliban in Kaboel in een verklaring.

Al 2.106 burgerslachtoffers

De jongste aanslag trok internationale aandacht, kennelijk door de aanwezigheid van een hoge VN-ambtenaar die zich in het publiek bevond toen de ontploffing plaatsvond. Een woordvoerder van de VN vertelde DPA dat er geen VN-personeel gewond was geraakt.

De VN heeft 2.106 burgerslachtoffers geteld in het door oorlog geteisterde land sinds de taliban bijna precies een jaar geleden de macht grepen. In haar laatste rapport schrijven de VN het merendeel van de slachtoffers toe aan aanvallen van Islamitische Staat (IS).