Tweede dodelijke slachtoffer door apenpokkenvirus in Europa

In Spanje is een tweede persoon overleden ten gevolge van het apenpokkenvirus. De twee overlijdens in Spanje zijn de eerste die voorkomen op het Europese continent.

“Van de 3750 patiënten werden er 120 in het ziekenhuis opgenomen en zijn er twee overleden laat het Centrum voor Coördinatie van noodsituaties en gezondheidsalarmen weten zaterdag. Het is niet duidelijk wanneer de tweede persoon om het leven kwam. Eerder overleed ook al iemand aan het virus in Spanje.

De twee overlijdens zijn de eerste in Europa. Brazilië maakte vrijdag bekend dat het ook één sterfgeval telt. Sinds mei zijn in totaal al zeven mensen overleden ten gevolge van het virus. De eerste vijf overleden in Afrika. Spanje telt het meeste aantal gevallen van het apenpokkenvirus ter wereld.

Het regionale bureau van de WHO in Europa waarschuwt zaterdag dat een stijging van het aantal gevallen waarschijnlijk zal stijgen. Al benadrukt het dat zware complicaties momenteel eerder beperkt blijven. Sinds 24 juli wordt het virus als een “nationaal gevaar” beschouwd.

