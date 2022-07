Tumor is kwaadaardig, Dortmund-spits Sébastien Haller moet chemotherapie ondergaan

De tumor die onlangs in een teelbal van Sébastien Haller (28) werd ontdekt, is kwaadaardig. De aanvaller moet chemotherapie ondergaan. “Hij zal meerdere maanden out zijn”, zo heeft zijn club Borussia Dortmund zaterdag bekendgemaakt.

“Sébastien zal nu de best mogelijke behandeling krijgen”, reageert sportief directeur Sebastian Kehl. “De kansen op herstel zijn zeer goed. Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte en optimisme toe en onze gedachten zijn bij hem in deze moeilijke tijd.”

“Wij vragen de media en de fans om hun begrip voor het feit dat wij geen medische details over de behandeling van Sébastien Haller bekend zullen maken buiten de bovengenoemde informatie, niet vandaag en ook niet in de komende maanden”, klinkt het verder.

Haller voelde zich onlangs niet lekker na een training in Zwitserland. Borussia Dortmund meldde aanvankelijk dat de aanvaller ziek was. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat de Ivoriaanse international een tumor in een teelbal heeft. Haller keerde vervolgens terug naar Duitsland. Woensdag werd hij geopereerd.

Sébastien Haller maakte nog maar net de overstap van Ajax naar Dortmund. Daar moet hij de naar Manchester City vertrokken Noor Erling Haaland opvolgen. Dortmund legde 31 miljoen euro op tafel voor de transfer. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot bijna 35 miljoen euro.