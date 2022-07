WHO Europa verwacht stijging van sterfgevallen door apenpokken

Het Europese bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht een stijging van het aantal sterfgevallen in verband met apenpokkenvirus. Dat zegt het zaterdag nadat nu ook buiten Afrika sterfgevallen zijn geregistreerd, waaronder twee in Spanje. De organisatie benadrukt echter dat ernstige complicaties zeldzaam blijven.

Sinds vrijdag zijn drie aan het virus gerelateerde overlijdens bekendgeraakt buiten Afrika, namelijk twee in Spanje en een in Brazilië. Het is echter niet zeker dat het virus de oorzaak is van de sterfgevallen.

De eerste vijf doden werden gemeld in Afrika, waar de ziekte endemisch is en in 1970 voor het eerst bij mensen werd vastgesteld.

“Gezien de voortdurende verspreiding van de apenpokken in Europa, verwachten we meer doden,” zei Catherine Smallwood van WHO Europa. “Het doel moet zijn de overdracht van het virus in Europa snel te onderbreken en deze epidemie een halt toe te roepen”. Smallwood benadrukte dat de ziekte in de meeste gevallen van zelfgezend is en geen behandeling vereist.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op 24 juli het hoogste alarmniveau, de Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), geactiveerd om de strijd tegen apenpokken, ook bekend als simian orthopoxvirosis, op te voeren.

Risico

Volgens de WHO zijn er sinds begin mei wereldwijd meer dan 18.000 gevallen buiten Afrika vastgesteld, de meeste in Europa.

Voorlopig benadrukt de WHO dat er geen vaccins zijn voor iedereen en ze beveelt daarom aan prioriteit te geven aan degenen die het meeste risico lopen, degenen die ziek zijn en degenen die hen behandelen of onderzoek doen.