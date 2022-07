Union stelt defensieve versterking voor: Oussama El Azzouzi

De 21-jarige El Azzouzi doorliep de jeugdreeksen van Vitesse, alvorens hij in Groningen neerstreek. Vorig seizoen maakte hij minuten in de Nederlandse tweede klasse voor Emmen, waarmee hij promotie naar de Eredivisie wist af te dwingen.

Union is aan de nieuwe voetbaljaargang begonnen met 4 op 6. Vrijdag versloeg het Charleroi in eigen huis met het kleinste verschil (1-0), terwijl het op de openingsspeeldag 1-1 gelijkspeelde in Sint-Truiden.