Motorrijder overleden na crash tegen betonnen paal

Op de Pepingensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw is zaterdagmiddag een dodelijk ongeval gebeurd met een motorrijder. Het slachtoffer – geboren in 1965 – werd nog gereanimeerd maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer – geboren in 1965 – werd nog gereanimeerd maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. “Een motorrijder die uit de richting Halle of Pepingen kwam, is vermoedelijk de controle over het stuur verloren”, zegt Christian Steens van de politiezone Zennevallei. “Hij is eerst tegen een houten paaltje gereden dat het fietspad van de weg scheidt. Vervolgens is hij op het fietspad terecht gekomen om een 50-tal meter verderop te crashen tegen een betonnen paal van een weide-afsluiting. De betrokkene raakte daarbij zwaar gekwetst.”

De hulpdiensten waaronder een ziekenwagen en MUG snelden meteen ter plaatse. “Het slachtoffer werd nog lange tijd gereanimeerd maar is helaas overleden.”

Het parket Halle-Vilvoorde werd gecontacteerd. Enkele getuigen hebben het ongeval zien gebeuren. Er was geen andere partij bij betrokken. De steenweg maakt op de plek van het ongeval een - weliswaar flauwe - bocht.

