Vriend van Gentse Souheila onverwacht vrij uit Egyptische cel: “Hij had nooit mogen vastzitten”

Souheila en Ahmed Samir wilden samen een leven beginnen in Gent. — © IF

Ahmed Samir (31), de student die al anderhalf jaar in een Egyptische cel zat, is zaterdag vrijgelaten uit de gevangenis. De Gentse Souheila Yildiz maakte het heuglijke nieuws bekend dat haar vriend gratie had gekregen van de president.

Souheila Yildiz (32) ijverde al sinds zijn opsluiting eind 2020 voor de vrijlating van haar vriend Ahmed Samir Santawy (31). Samen met Amnesty International zette ze vanuit Gent protestacties op poten om hem vrij te krijgen, en dat is nu eindelijk gelukt.

De Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi verleende Ahmed Samir gratie, maakte Souheila bekend via Facebook. Op foto’s van mensenrechtenactivist Patrick Zaki, die zelf ook een tijd werd vastgehouden in een Egyptische cel, is te zien dat Ahmed Samir de gevangenis verlaten heeft samen met een journalist die ook opgesloten zat. (Lees hieronder verder)

© Patrick Zaki

Recent veroordeeld

“Fantastisch om Ahmed Samir Santawy in Egypte eindelijk vrij te zien!”, reageert Wies De Graeve van Amnesty International Vlaanderen. “Hij had nooit mogen vastzitten, maar we zijn zo blij voor hem, voor Souheila en voor al zijn naasten.”

Het nieuws van zijn vrijlating komt vrij onverwacht, want begin deze maand werd de student nog veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Hij werd ervan beschuldigd kritische Facebookberichten en nepnieuws te hebben verspreid.

