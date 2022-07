Wat moeten we denken van de 1-0 nederlaag van Anderlecht op Cercle. De prestatie was simpelweg slecht en die rode kaart voor Ishaq is geen excuus. Paars-wit had het gewoon erg moeilijk met de hoge druk van Cercle. Zo reizen ze toch met twijfels af naar Estland voor hun Europese voorrondes donderdag.