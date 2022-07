Jong AA Gent wint derby tegen Racing Gent

Jong AA Gent werkte zaterdag een oefenduel af op bezoek bij de buren van KRC Gent. Coach Ferrera kon op een quasi voltallige spelersgroep rekenen en zag hoe zijn team meteen de partij in handen nam. Salah en De Vlieger lieten zich opmerken met prima doelpogingen maar thuisdoelman Londot stond pal.

De doelman van de Ratjes moest zich wel gewonnen geven toen Van Daele de achterlijn haalde en De Vlieger zijn voorzet netjes tegen de netten joeg (0-1). Vlak voor rust, de ploegen gingen akkoord om twee maal veertig minuten te voetballen, dook ook Salah nog eens op voor Londot maar hij trapte ruim naast.

Kort na rust kwam Niangbo in het veld en die verdubbelde even later op aangeven van Stevens de voorsprong van de Buffalo’s. De jonge garde van Ferrera moest- onder het toeziend oog van ex-Buffalo’s Bezus en Asare - gaandeweg wel wat gas terugnemen maar Racing kon daar niet meteen van profiteren. Toen Botaka zich verslikte in een controle hield Vanden Borre de snelle Addo van een aansluitingstreffer. Uiteindelijk legde goaltjesdief Triest de 1-2 eindstand vast.

(ssg)