Felice Mazzu is erg ontgoocheld na eerste nederlaag met Anderlecht: “Zo’n eerste helft spelen is verboden”

Felice Mazzu leed zijn eerste nederlaag als Anderlecht-coach. De trainer probeerde het tij nog wel te keren met tien man, maar tevergeefs. “Ik ben erg ontgoocheld”, aldus Mazzu.

“We verliezen de wedstrijd in de eerste helft. Cercle had de controle en wij hebben niet uitgevoerd wat we voorbereid hadden. Dit is een tegenstander die hoog druk zet. Daarom wilden we linies overslaan en doorgangen naar voren creëren, maar in plaats daarvan voetbalden we veel achteruit. We maakten foutjes en pakten snel twee gele kaarten waardoor we fragiel werden. Uiteindelijk kregen we zelfs rood. Zo’n eerste helft spelen is voor een ploeg als Anderlecht simpelweg verboden.”

Met tien man probeerde Mazzu de bakens nog te verzetten na de rust. Hij ging weer met twee spitsen voetballen om Cercle toch onder druk te zetten. “We namen risico’s en gingen met slechts twee middenvelders voetballen. Door de manier waarop Cercle voetbalde hadden we niet meer mensen in het middenveld nodig. Wij moesten zo hoog mogelijk staan met flanken die oprukten om de ruimtes te vinden. Dat deden we goed, want we creëerden nog de beste kansen. Als we betere keuzes maken, komen we zelfs op voorsprong. Op basis van die tweede helft verdienden we volgens mij zelfs te winnen.”

Dat gebeurde niet. Mazzu heeft oplapwerk voor de Europese match tegen Paide en moet ook nieuwkomer Ishaq Abdulrazak uit de put helpen na zijn rode kaart. “We hebben mentaal oplapwerk maar de kwaliteiten zijn aanwezig. Het goeie van de tweede helft gaan we benadrukken. Die rode kaart voor Ishaq was hard. Ik heb geen mening over de fout, maar we gaan die jongen wel moeten helpen en positieve energie geven. Murillo is volgende week wel terug om hem eventueel te vervangen. Hij traint mee en speelde ook al met de U23.”

Raman: “Hebben onze taken niet uitgevoerd”

Benito Raman begon voor het eerst sinds januari nog eens in de basis bij Anderlecht, naast nieuwkomer Sebastiano Esposito. De 27-jarige aanvaller zag echter weinig ballen. “We hebben onze taken niet uitgevoerd, en daardoor kon Cercle hun spel spelen. Er kwamen enkel lange ballen, en die vlogen dan meestal nog over Sebastiano en mezelf”, aldus Raman. “Maar ondanks de domme rode kaart krijgen we na rust wel de beste kansen, ik dacht dat Amuzu mijn voorzet wel ging binnen trappen of koppen. Maar nu moeten we dit vergeten en de focus op donderdag leggen. Er is geen reden tot paniek, vorig jaar hadden we ook mindere momenten waar we zijn doorgekomen.” (bvv)

Delcroix: “Misten scherpte”

Hannes Delcroix kende een moeilijke partij tegen Cercle Brugge. De linksvoetige verdediger mocht van geluk spreken dat scheidsrechter Jan Boterberg voor rust een fout zag toen Hotic hem de bal ontfutselde en de 1-0 op een dienblaadje aan Ueda gaf. “Voor mij was het fout, want ik voelde een tik”, was Delcroix kort over die fase. “Het was geen goeie wedstrijd, maar na rust pasten we ons systeem wat aan en liep het beter. Maar we moeten onze kansen afmaken. Ik denk niet dat onze prestatie te maken heeft met onderschatting, maar vooral met scherpte. Eigenlijk weet ik ook niet goed hoe we dit kunnen verklaren. Na de eerste gewonnen match gelooft iedereen er natuurlijk in, dus nu moeten we ook niet te negatief doen. Donderdag volgt er een nieuwe match, en dan moeten we deze vergeten.” (bvv)

