Vijf relschoppers opgepakt na knokpartijen in Wezet

In Wezet zijn vijf mensen opgepakt na verschillende knokpartijen en een woordenwisseling met de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat meldt de lokale politie.

Iets voor 1 uur vond een vechtpartij plaats aan een tent waar feestelijkheden gebeurden in het Luikse Wezet (Visé). Nadat de vechters waren verjaagd, bleven de politieagenten patrouilleren om spanningen te vermijden. Een uur later was er echter opnieuw een vechtpartij tussen verschillende mensen. De zeven aanwezige politieagenten werden omsingeld door een vijftigtal mensen, toen ze probeerden hen te kalmeren.

De lokale politie kreeg versterking van verschillende andere zones. Dankzij die versterking bleef de situatie onder controle, hoewel verschillende voertuigen schade opliepen door stenen en flessen waarmee werd gegooid.

Vijf mensen, vier meerderjarigen en een minderjarige, zijn opgepakt. De verdachten van 17 tot 31 jaar werden zaterdag verhoord en zijn dan opnieuw vrijgelaten.

Volgens de lokale politie zijn twee inwoners lichtgewond geraakt tijdens een van de vechtpartijen.