Moskou kwaad op Noorse consul die uitspraak “Ik haat Russen” in mond nam

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft stevige kritiek geuit op het “schandalige” gedrag van een consul van Noorwegen in Rusland. “Ik haat de Russen”, zei Elisabeth Ellingsen, de Noorse gezant in Moermansk, op beelden die zijn gemaakt in een hotel in de Russische stad.

De vrouw was zeer ontstemd dat haar kamer niet goed was schoongemaakt en ze van kamer moest wisselen. Ze klaagde ook over problemen die een collega had met haar hotelkamer. “Jullie verkloten alles, het is een schande”, zei ze aan de receptiebalie, waarna ze de baliemedewerkers nog wat andere krachttermen toebeet.

De beelden van de bewakingscamera werden verspreid via Telegram. De video was zaterdagmiddag meer dan een half miljoen keer bekeken.

Moskou bezint zich op een reactie op “deze schandalige daad van haat, nationalisme en vreemdelingenhaat”, zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.

Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken in Oslo zei het incident zeer te betreuren. “De geuite gevoelens weerspiegelen niet het Noorse beleid of de Noorse houding ten opzichte van Rusland en het Russische volk.”

Het Noorse consulaat-generaal in Moermansk is sinds 1 juli tijdelijk gesloten vanwege de “moeilijke” situatie in de betrekkingen. Onduidelijk is wanneer het incident heeft plaatsgevonden.